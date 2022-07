Prime Matter stringe un accordo di publishing con Arrowiz per Mato Anomalies

Prime Matter e Arrowiz hanno fatto squadra per pubblicare l’RPG distopico “Mato Anomalies”. Il titolo è stato recentemente annunciato durante il Japan Expo di Parigi di quest’anno. In questo RPG davvero originale, il giocatore assume il ruolo del detective Doe per scoprire i segreti più profondi sull’invasione di creature soprannaturali a Mato, una metropoli tentacolare che combina architettura tradizionale e futuristica in un mondo post-apocalittico.

L’indagine è solo una parte della storia; battaglie e combattimenti intensi si svolgono in dungeon difficili in cui il giocatore deve imparare a massimizzare tutti i vantaggi delle meccaniche di combattimento.

L’uscita del gioco è prevista per il 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam), in arrivo nei negozi, sia fisici che digitali, grazie all’accordo editoriale tra Prime Matter e Arrowiz. Prime Matter sarà pienamente responsabile delle attività di pubblicazione e distribuzione che coprono diversi mercati in tutto il mondo attraverso i suoi uffici locali.

Horace Xiong, CEO Arrowiz, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di condividere il gioco che abbiamo costruito negli ultimi due anni. Il nostro team creativo ha immaginato la trama profonda e il mondo di Mato Anomalies, dando vita con passione al suo design. Oltre 50 persone di talento, esclusi i partner esterni, sono state coinvolte in questo progetto. Siamo molto felici di collaborare con Prime Matter, che crede nel nostro studio e nella nostra visione globale.

Mario Gerhold, Global Brand & Marketing Director, ha aggiunto: