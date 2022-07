Annunciato PlayStation Stars, programma fedeltà per gli utenti PlayStation

Sony ha annunciato PlayStation Stars, un nuovo programma di fidelizzazione che premierà i giocatori per aver completato diverse attività. Sarà possibile aderire gratuitamente nel corso dell’anno e prevede campagne in cui si gioca a qualsiasi gioco e si riceveno delle ricompense. Altre campagne prevedono lo sblocco di determinati Trofei, la vittoria di tornei o addirittura l’essere il primo a platinare un titolo nel proprio fuso orario.

I giocatori guadagneranno essenzialmente punti fedeltà che potranno essere riscattati per ottenere fondi per il portafoglio PSN e per alcuni prodotti del PlayStation Store. Gli abbonati a PlayStation Plus iscritti al programma possono anche guadagnare punti acquistando prodotti nel negozio. Ci sono anche nuovi “oggetti da collezione digitali” che sono “rappresentazioni digitali di oggetti che i fan di PlayStation amano, tra cui statuette di personaggi amati e iconici dei giochi e di altre forme di intrattenimento, così come dispositivi cari che attingono alla storia dell’innovazione di Sony”.

I membri possono sempre aspettarsi nuovi oggetti da collezione, sia di tipo ultra-raro che qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento. Sony fa notare che questi aspetti rappresentano solo l’inizio del programma, che si evolverà con il tempo. Il programma è attualmente in fase di test iniziale e verrà distribuito a livello regionale in fasi successive nel corso dell’anno. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.