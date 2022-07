MultiVersus: annunciata l’open beta

Arriverà a breve una fase open beta di MultiVersus, il brawler con i personaggi Warner Bros in sviluppo da parte di Player First Games. Ad annunciarlo è Tony Huynh, co-founder e game director in un video in cui fa sapere che l’open beta sarà disponibile a partire dal 26 luglio, ma con possibilità di accesso anticipato il 19 luglio (per maggiori informazioni in merito ci si può collegare al sito ufficiale). Chi ha partecipato alla fase closed alpha potrà accedere direttamente all’accesso anticipato.

Il Beta test aperto di MultiVersus sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (su Steam) con cross-play e supporto al trasferimento dei progressi su tutte le piattaforme. I progressi e gli elementi sbloccati durante il Beta test aperto di MultiVersus verranno trasferiti nel gioco completo. Qui sotto potete vedere il filmato d’annuncio.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo gameplay trailer del gioco, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il nuovo gameplay trailer mostra un primo sguardo a Iron Giant (Il Gigante di Ferro), che sarà giocabile a partire proprio dal 19 luglio. Iron Giant è uno dei 16 personaggi che saranno presenti, insieme a Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e il Diavolo della Tasmania a.k.a. Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom and Jerry); Jake il cane e Finn l’umano (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); una straordinaria creatura originale di nome Reindog.

Qui sotto potete vedere il nuovo gameplay trailer.