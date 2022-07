Bungie sembrerebbe al lavoro su un titolo competitivo ambientato nell’universo di Destiny

Bungie ha già abbastanza da fare con Destiny 2, ma lo sviluppatore ha anche altri ferri da stiro. Un progetto di cui si è parlato più volte negli ultimi tempi è una nuova IP che, secondo gli annunci di lavoro, sarà un gioco d’azione multiplayer. Inoltre, sembra che l’azienda abbia in cantiere anche un altro progetto.

Bungie ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per la posizione di senior concept artist, scoperto da TheGamePost, per “un nuovo entusiasmante titolo”. Nell’annuncio si parla di “spingere l’estetica dell’universo di Destiny” come una delle responsabilità della posizione, suggerendo che il gioco sarà ambientato nello stesso universo, mentre si parla anche di lavorare su “elementi come armi, personaggi, armature, veicoli, ambienti e altre esigenze artistiche stagionali”. È interessante notare che anche “l’esperienza e l’amore per i giochi competitivi” sono menzionati come una delle “competenze indispensabili” per la posizione.

Sebbene si possa ipotizzare che si tratti di un nuovo spinoff standalone di Destiny, dal momento che un vero e proprio sequel sembra altamente improbabile al momento, visto quanto Destiny 2 continua a essere attivo e lo sarà nel prossimo futuro, è molto più probabile che il gioco in questione sia il vociferato titolo Destiny per dispositivi mobili che si starebbe realizzando in collaborazione con NetEase.

Bungie, ovviamente, è attualmente in fase di acquisizione da parte di Sony, con l’accordo che dovrebbe essere completato entro la fine di quest’anno. In ogni caso, come lo sviluppatore ha sottolineato più volte, tutti i giochi che pubblicherà in futuro continueranno a essere multipiattaforma, nonostante il futuro status di Bungie come studio PlayStation.