Two Point Campus: trailer di benvenuto all’Anno Accademico

Manca ormai meno di un mese all’uscita di Two Point Campus, nuovo gestionale di Two Point Studios, che vi porterà a gestire, per l’appunto, un campus universitario. Per dare il benvenuto all’anno accademico, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer dal nome, non a caso “Welcome to the Academic Year!”. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Gestirete sì un’università, ma con il twist dei giochi Two Point.

Piuttosto che i tipici corsi accademici, gli studenti di Two Point County possono seguire una serie di corsi selvaggi e meravigliosi: dalla Scuola di cavalleria (ehi, tutti dobbiamo imparare a giostrare prima o poi nella nostra vita), alla salivosa Gastronomia, dove i vostri studenti costruiranno intrugli appetitosi come pizze giganti e torte enormi.

Approfittate dell’opportunità di trascorrere molto più tempo con i piccoli studenti della vostra università. L’anno accademico inizia con una pausa estiva, il che vi dà abbastanza tempo per far sì che tutto sia in ordine prima che i vostri studenti si trasferiscano.

Costruite biblioteche, assumete il personale migliore (da professori eccentrici a ricercatori pazzi), allestite il vostro campus con i corsi migliori e guardate il potenziale accademico dei vostri studenti liberarsi!

Ma non si tratta solo di lavorare sodo. Conoscete i vostri studenti, esplorate le loro personalità individuali, i loro desideri e le loro esigenze. Rendeteli felici con club, società e concerti.

Circondateli di amici, aiutateli a sviluppare relazioni, fornite loro assistenza pastorale e assicuratevi che abbiano la giusta dose di gioia di vivere per trasformarsi in individui incredibili che renderanno orgogliosa l’eredità della vostra università.

Two Point Campus sarà disponibile dal 9 agosto e arriverà su PC (via Steam) PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer che da il benvenuto all’anno accademico con tutti i suoi corsi folli.