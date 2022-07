Hearthstone: Wronchi svela tre nuove carte della prossima espansione con il classico video animato

Come suo solito, Wronchi ha svelato nuove carte di Hearthstone attraverso uno dei suoi classici filmati divertenti. Nello specifico, si vede uno scontro tra Malfurion e Uther, con il druido che riesce a sfoggiare tre nuove carte che sinergizzano e tra di loro tramite le magie di tipo natura.

Si tratta infatti di:

Topior the Shrubbagazzor (druido) – leggendaria, drago a 7 mana con body 5-5 che come grido di battaglia dice: per il resto della partita, dopo che casti una spell natura, evochi un whelp 3-3 con rush

Planted Evidence (druido) – magia di tipo natura 1 mana – discoveri una spell. Costa (2) in meno per questo turno

Plot of Sin (druido) – magia di tipo natura 3 mana – evoca 2 treant 2-2. Infusione (5) evochi invece due treant 5-5.

Vi ricordiamo che l’espansione Assassinio al Castello di Natria sarà disponibile in Hearthstone dal 2 agosto.

Qui sotto potete vedere il video, buona visione!