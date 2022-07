God of War Ragnarok: pre-order aperti da oggi, ecco le prestazioni del gioco

Un nuovo quanto breve trailer pubblicato sul canale YouTube di PlayStation (visibile ovviamente in calce alla nostra notizia) dà il via ai pre-order fisici e digitali di God of War Ragnarok, nuovo capitolo della prestigiosa saga targata Santa Monica Studio, che arriverà su PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 9 novembre 2022. Al momento attuale però i ore-ordini non sono ancora disponibili in Italia: bisognerà attendere le ore 10:00 per prenotate tutte le versioni disponibili del gioco!

Inoltre, in rete sono emerse quelle che saranno le prestazioni offerte da God of War Ragnarok su PlayStation 5, riassumibili in 2 modalità grafiche: 4K nativo e 30 fps oppure 4K dinamico con upscaling a 60 fps. Trattandosi di un titolo fortemente action, sicuramente la modalità grafica consigliata è quella che premia il frame rate. Intanto, siamo ancora in attesa di capire se e quando Sony Interactive Entertainment terrà uno State of Play interamente dedicato al nuovo capitolo con protagonisti Kratos e Atreus.

AGGIORNAMENTO: disponibile il trailer nella sua versione italiana.