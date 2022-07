Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: pubblicati i dettagli del DLC Trials of the Dragon King

L’ editore Square Enix e lo sviluppatore Team Ninja hanno rilasciato un trailer completo, nuove informazioni e screenshot per il contenuto scaricabile di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trials of the Dragon King, la prima di tre espansioni previste per il pass stagionale, sarà disponibile dal 20 luglio. Di seguito una panoramica:

Dopo innumerevoli morti, innumerevoli cicli, un uomo assunse il mantello del dio oscuro del caos e si impadronì del potere stesso della creazione. Tutto ciò era secondo i piani: un piano meticolosamente orchestrato per spezzare le catene che i Lufeniani avevano posto al mondo e liberare Cornelia dalla loro presa. Completato il suo primo compito, ha messo in moto le ruote di un nuovo design. Attraverso il tempo eterno, lui ei suoi alleati avrebbero nutrito e guidato eroi degni del titolo di guerrieri della luce, proprio come un amico aveva guidato una volta lui ei suoi compagni. Perché alla fine, è solo la luce che può spezzare le catene del passato e condurre il mondo a un’alba più luminosa.



Personaggi

Bahamut

Il re che regna sulla razza dei draghi, Bahamut, organizza prove per i coraggiosi e assegna loro titoli. Interessandosi a Jack e agli altri, presta loro i suoi consigli e la sua forza.

Guerriero della Luce

Guerrieri della Luce che appaiono in Cornelia. Combattono per ridare luce ai cristalli e salvare il mondo.

Nuovi Lavori

Summoner : possono usare la loro azione di lavoro , summon , per chiamare Bahamut in battaglia.

: possono usare la loro azione di lavoro , , per chiamare in battaglia. Evoker : possono usare la loro azione lavorativa, evoke , per chiamare uno spirito che li aiuti in battaglia.

: possono usare la loro azione lavorativa, , per chiamare che li aiuti in battaglia. Pilgrim: possono eseguire la loro azione di lavoro, assault hook, che cambia la lunghezza del bastone e permette di colpire un nemico.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.