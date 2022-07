Final Fantasy XVI non avrà il combattimento a turni, Yoshida ne spiega il motivo

Final Fantasy XVI è un titolo particolarmente atteso ed è caratterizzato da alcuni elementi tipici che fanno parte della ” tradizione” del franchise, uno tra questi è sicuramente il combattimento a turni che, tuttavia, non sarà presente nel gioco in questione. A spiegarne le motivazioni è Naoki Yoshida, produttore del titolo, durante un’intervista a Famitsu; ecco quanto dichiarato in merito:

Vengo da una generazione cresciuta con i comandi e i giochi di ruolo a turni, penso di capire quanto possa essere interessante e coinvolgente. D’altra parte, negli ultimi dieci anni circa, ho visto un certo numero di opinioni che dicevano ‘Non capisco l’attrazione di selezionare i comandi nei videogiochi.Da diverse generazioni di console, tutte le espressioni dei personaggi possono essere eseguite in tempo reale, azioni come ‘premi il grilletto e il tuo personaggio sparerà con una pistola’ e ‘premi il pulsante e il tuo personaggio farà oscillare la spada’ ora possono essere facilmente espresse senza passare attraverso un sistema di comando.Ora è comune per i giocatori più giovani di me amare questi giochi. Di conseguenza, sembra che non abbia senso passare attraverso un prompt dei comandi, come “Battaglia”, per prendere una decisione durante una battaglia.



Dunque la motivazione è strettamente correlata all’avanzamento tecnologico. In passato il combattimento a turni era quasi una scelta obbligata vista la tecnologia dell’epoca; tra l’altro questo tipo di meccanica era legata ai giochi da tavolo poiché provenivano, prendevano ispirazione da quel tipo di gioco in particolar modo per le regole.

Yoshida ha inoltre sottolineato quanto questa decisione provenga anche dalla necessità del team di inglobare tra le file del fandom anche i più giovani che preferisco un sistema di combattimento più attivo e non legato a meccaniche di questo tipo; visto che la tecnologia odierna lo permette in maniera egregia è stato giusto, secondo loro, prendere questa direzione. Recentemente Yoshida ha anche rivelato la Story Focus Mode per Final Fantasy XVI, trovate il nostro articolo dedicato qui. Non ci resta che aspettare ulteriori indiscrezioni e aggiornamenti, restiamo sintonizzati.