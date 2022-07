Live a Live: pubblicato nuovo trailer prima del lancio

Live a Live, remake del gioco di ruolo HD-2D, si mostra in un nuovissimo trailer a pochi giorni dal lancio. L’uscita è prevista infatti per la prossima settimana, 22 luglio, e grazie al breve filmato rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) l’entusiasmo dei fan non può fare altro che crescere.

Il gioco fondamentalmente è suddiviso in otto differenti linee temporali:Preistoria, Cina imperiale , Medioevo, Futuro prossimo, Far West, Giappone Edo , Presente e Futuro lontano; ed il trailer mostra uno stralcio di ognuno di esse.

Il gioco è in arrivo esclusivamente per Nintendo Switch il prossimo 22 luglio, una demo è già disponibile e consente di provare i primi capitoli introduttivi. Sarà possibile, in caso di acquisto del gioco( tramite eshop Nintendo), trasferire poi i dati dalla demo al gioco completo. Non ci resta che aspettare dunque l’uscita effettiva del titolo tra pochi giorni, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che il produttore di Final Fantasy XVI ha parlato della scelta di non introdurre il combattimento a turni? Trovate il nostro articolo dedicato qui.