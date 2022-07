Halo Infinite: ecco un primo sguardo al volo nel Co-op

Halo Infinite è stato lanciato senza la co-op della campagna e Forge è stato un grosso problema per molti fan della serie (e non in senso positivo), e il fatto che entrambe queste cose siano state ritardate un paio di volte non ha esattamente aiutato ad appianare le cose. 343 Industries ha trasmesso in streaming una prima occhiata alla build di volo della funzione multiplayer co-op di Halo Infinite.

In questa funzione, i giocatori possono dividersi e avventurarsi da soli per completare diversi obiettivi. Potete andare molto lontano dagli altri membri della vostra squadra. Tuttavia, c’è un limite se vi trovate troppo lontano riceverete un messaggio di avviso che vi chiede di tornare nella squadra. Se non lo fate, sarete considerati AWOL e giustiziati.

In modalità cooperativa, la campagna di Halo Infinite porrà anche un limite alla distanza tra i giocatori, denominata Area delle operazioni, che avrà un raggio fino a 1000 piedi. Nel frattempo, ovviamente, sarà supportato il cross-play su tutte le piattaforme. Oltre alla co-op della campagna, l’11 luglio con Mission Replay arriverà anche un’altra importante funzionalità che mancava nel gioco al lancio ed è stata fortemente richiesta dai fan. Sono inoltre stati aggiunti nuovi risultati legati alla modalità cooperativa della campagna e alla ripetizione della missione. Per quanto riguarda Forge, 343 Industries ha in programma di aggiungerlo al gioco a settembre. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.

Caratteristiche

Esplorate Zeta Halo : Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo.

: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Sconfiggete gli Esiliati: un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo anello danneggiato e disseminato di relitti.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.