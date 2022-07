Rumbleverse: un trailer ne annuncia la data

Rumbleverse è un battleroyal a tema wrestling di prossima uscita, attraverso un trailer infatti ne viene svelata la data di uscita: 11 agosto, mentre la sua prima stagione comincerà il 18 dello stesso mese. Il filmato rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) è molto breve ( dura solo 36 secondi) e mostra solo le reazioni di alcuni streamer mentre giocano al titolo.

Iron Galaxy ha definito il titolo un Brawler Royale, dove ( come in qualsiasi Battle Royal) il giocatore si ritroverà catapultato in una specifica mappa alla ricerca di un bottino che può essere utilizzato per sconfiggere gli avversari. In questo caso il bottino sarà costituito da mosse di wrestling e non da pistole. Il gioco avrà un totale di 40 giocatori e si baserà essenzialmente sul combattimento corpo a corpo.

Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva del titolo; il gioco sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Restiamo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in merito. Nel frattempo però, lo sapevate che anche Live a Live si mostra in un nuovo trailer prima del lancio? Ecco il nostro articolo dedicato qui.