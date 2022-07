Xenoblade Chronicles 3: in arrivo il primo Expansion Pass a fine luglio, il secondo in inverno

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. L’azienda ha annunciato la data di uscita per il titolo che sarà disponibile dal 29 luglio. Recentemente è stato rilasciato anche il trailer della panoramica. Inoltre sono state pubblicate nuove informazioni su Fiona.

Tramite la pagina su Twitter è stato annunciato l’arrivo del primo Expansion Pass. Il secondo, intitolato New Hero and Quest, Challenge Battle with Strong Enemies e Newly Designed Fashion Equipment, arriverà durante l’inverno 2022. Il nuovo contenuto espande ulteriormente il mondo di gioco e contiene oggetti utili per proseguire l’avventura. L’expansion Pass sarà disponibile dal 29 luglio. Di seguito la descrizione:

Expansion Pass che espande ulteriormente il mondo di Xenoblade Chronicles 3. La prima versione, che verrà consegnata il 29/7 (venerdì), data di rilascio del software, è costituita da articoli utili per l’avventura e le attrezzature per la moda che cambiano colore.

La seconda versione prevista per la consegna nell’inverno del 2022 è New Hero and Quest, Challenge Battle with Strong Enemies e Newly Designed Fashion Equipment.

Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 verrà lanciato il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

