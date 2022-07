Midnight Fight Express: svelati i requisiti di sistema

Un gameplay trailer per Midnight Fight Express è stato svelato durante il Summer Game Fest; ponendolo in qualche modo in cima alla lista dei giochi indie più attesi del momento. Il gamplay trailer in questione ha infatti svelato un gioco d’azione dalle dinamiche particolarmente accattivanti mixate alla perfezione con uno stile artistico particolare, il che è impressionante per uno sviluppatore in solitaria. Il gioco è in arrivo da Jacob Dzwinel e Humble Games ed ora, grazie alla pagina Steam dedicata, è possibile dare uno sguardo ai requisiti di sistema per PC, eccoveli di seguito:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i7-7500U (2 * 2700) o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Intel HD Graphics 620 o equivalente

Memoria: 3 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-4670K (4 * 3400) o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 660 (2048 VRAM) o equivalente

Memoria: 3 GB di spazio disponibile

Il titolo è stato sviluppato da Unity, ma nonostante la direzione artistica ” impegnativa” il gioco non lo sembra affatto, almeno per quanto riguarda le specifiche di sistema rivelate. D’altronde per vederne l’effettività bisognerà scendere in campo, ma non sarà necessario attendere a lungo visto che approderà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) il giorno 23 agosto 2022. Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva.