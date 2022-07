THEC64 Collection 01, nuova release per Evercade

THEC64 Collection 01 è una nuova cartuccia per la console retrò Blaze Evercade che farà decisamente felici gli amanti del leggendario Commodore 64, per gli amici soprannominato “biscottone”. Una raccolta che segna peraltro il debutto degli Home Computer tra le numerose offerte per la console britannica, che può vantare nel suo catalogo collezioni dedicate ai titoli Arcade e a diverse console storiche, come ATARI Video Computer System, Mattel Intellivision, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, SEGA Master System e Mega Drive. Una console decisamente imperdibile per gli appassionati di Retrogaming, improntata al collezionismo, con cartucce scatolate, numerate e con libretto fisico. In questo periodo estivo nello zaino delle vacanze e nelle spiagge assolate decisamente la console retrò non può mancare. Trovate maggiori informazioni su Evercade nel nostro speciale in questa pagina.

THEC64 Collection 01 in particolare riporta il numero di costina 01, e questo fa capire come non sia una raccolta one shot fine a se stessa, che avremmo comunque apprezzato, ma in realtà il primo volume di una nuova collezione basata sul Commodore 64, contenente in particolare i giochi con licenza THEC64 di Retro Games Ltd, produttore hardware britannico della mini console replica distribuita da Blaze Entertainment e derivata dal Commodore 64 originale, che proprio quest’anno compie il suo quarantesimo anniversario, come abbiamo detto qui. Blaze Evercade, come sappiamo, è ormai una vera e propria famiglia, con ben tre modelli al suo attivo, l’originale handheld, la versione da tavolo e la nuova Evercade EXP. Questo il LINK del sito ufficiale. Questa prima raccolta conterrà quattordici giochi classici della scena dei computer domestici degli anni ottanta. In collaborazione con Retro Games Ltd, l’infaticabile Blaze Entertainment ha realizzato sette conversioni di giochi dell’epoca, più altri sette interessanti titoli al loro debutto sul mercato.

La succulenta raccolta è disponibile in preordine dal 29 luglio, e debutterà sul mercato nel mese di ottobre 2022. Ecco di seguito l’elenco ufficiale dei titoli presenti nella prima raccolta THEC64 Collection 01.