Skate 4 sarà un free-to-play, parla Full Circle

Skate 4 è stato recentemente al centro di un fatto increscioso, qualche giorno fa infatti trapelò una build non destinata al pubblico. Full Circle ha poi lasciato una dichiarazione in cui spiegava cosa fosse accaduto e che tipo di inerenza aveva la build con il gioco definitivo ( trovate il nostro articolo dedicato a questo indirizzo), mettendo definitivamente a tacere le voci su un prodotto ancora troppo poco sviluppato.

Full Circle ora riprende nuovamente parola attraverso un video( che vi lasciamo a questo indirizzo), all’interno del quale annuncia che il gioco in questione sarà un free-to-play. Ecco, di seguito, quanto dichiarato:

Nessuna pagamento necessario per vincere, nessuna area bloccata dietro i paywall, nessun bottino a pagamento e nessun vantaggio di gioco a pagamento.

Facile dunque ipotizzare che i guadagni del gioco proveranno esclusivamente dai contenuti di natura estetica ( come skin e affini). Tutto ciò prende vita dalla dichiarata volontà di Full Circle di rendere il titolo un gioco in ” continua evoluzione” e guidato dalla comunità stessa. Lo studio infatti non vede Skate 4 come un sequel degli altri prodotti, ma bensì come un qualcosa di diverso che incarna il futuro della serie in continua evoluzione e che continuerà ad evolversi anche nel corso del tempo.

La volontà di mettere la comunità al centro dell’evoluzione del titolo è anche data da elementi in-game; un esempio potrebbe essere la CollaboZones, dove più utenti possono creare delle aree che poi appariranno anche in-game ad altri giocatori, i quali ne potranno ovviamente usufruire.

Il gioco è attualmente in fase pre-alpha e non si ha ancora una data di uscita effettiva, anche se il fandom ipotizza ottobre 2023 a causa del playtest chiuso che ,secondo quanto riferito, contiene molte risorse a tema Halloween. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti, nel frattempo restiamo comunque sintonizzati sulla questione.