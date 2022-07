Aliens: il nuovo gioco action-horror single player in arrivo

Secondo quanto dichiarato, Survios e 20th Century Fox stanno collaborando per la creazione di un nuovissimo gioco action-horror single player genericamente denominato Aliens. Come si evince dal nome stesso, il titolo sarà incentrato sul noto franchise ma presenterà una trama del tutto originale cronologicamente ambientata tra gli eventi del gioco originale.

Il giocatore vestirà i panni di un “veterano indurito dalla battaglia con una sete di vendetta contro gli xenomorfi” e, considerando il background di Survios le premesse non possono che essere interessanti. Lo sviluppatore infatti si è occupato di prodotti come Creed: Rise to Glory, The Walking Dead Onslaught e Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey; tutti incentrati principalmente sulla realtà virtuale, non è difficile quindi ipotizzare che questo prodotto possa ricevere lo stesso trattamento.

Non sono stati rilasciati altri dettagli in merito, ma la casa sviluppatrice ha dichiarato che novità al riguardo saranno rese note durante il Comic-Con di San Diego il prossimo 21 luglio. Non ci resta che aspettare quella data dunque per avere ulteriori delucidazioni in merito. Restiamo sintonizzati; nel frattempo però lo sapevate che Skate 4 sarà un free-to-play?