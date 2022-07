Assassin’s Creed Infinity una delle ambientazioni sarà il Giappone?

Recenti indiscrezioni sostenevano che il prossimo gioco di Assassin’s Creed, presumibilmente il più piccolo Assassin’s Creed Rift, incentrato sullo stealth, avrebbe avuto un’ambientazione azteca, ma il giornalista Jason Schreier ha subito smentito queste voci affermando che il gioco sarà ambientato a Baghdad. Ora potremmo anche avere un’idea di quale sarà almeno una delle ambientazioni del gioco successivo, Assassin’s Creed Infinity.

Essendo sviluppato come una piattaforma live service in continua evoluzione, Assassin’s Creed Infinity potrebbe essere caratterizzato da molteplici giochi e ambientazioni e continuerà ad aggiungerne altri nel corso degli anni. Durante un recente episodio del suo podcast Game Mess Decides, il giornalista Jeff Grubb ha dichiarato che, in base a quanto ha sentito, una delle ambientazioni di Assassin’s Creed Infinity sarà il Giappone. Secondo il giornalista, il gioco sarà anche un grande RPG open world simile ai recenti giochi della serie e diverso dall’imminente Rift, il che è in linea con i rapporti precedenti.

Il Giappone è stata una delle ambientazioni più richieste per i giochi di Assassin’s Creed per un periodo di tempo ridicolmente lungo, quindi se questa notizia si rivelasse esatta e Infinity avesse un’ambientazione giapponese al lancio o arrivasse come aggiunta post-lancio, sarebbe un grande affare per i fan della serie. Ubisoft terrà un Ubisoft Forward Showcase a settembre in cui parlerà del futuro della serie Assassin’s Creed. Mentre si prevede che Rift venga annunciato ufficialmente in quell’occasione, resta da vedere se anche Infinity riceverà un aggiornamento.