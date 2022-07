Fall Guys: in arrivo Viper Ning di Naraka Bladepoint

Viper Ning, una dei personaggi selezionabili in Naraka Bladepoint, sbarcherà domani 16 luglio in versione fagiolina su Fall Guys. Annunciata con tanto di trailer (che potete vedere in fondo alla notizia), il suo costume sarà disponibile a tempo limitato, fino al 20 luglio, con abito e maschera cremisi, per 800 Show-Buck nello store del gioco: la combinazione perfetta per avere quel non so che di mistico a Ruzzolandia.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che anche Fall Guys è entrato nel mondo di Naraka, con il crossover che ha visto l’ingresso della nuova modalità “Through the fire”.