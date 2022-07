Svelate le date del RomeVideoGameLab 2022

Il tema della quinta edizione sarà “Naturale & MetaNaturale” per scoprire insieme se è vero che “ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata” (Albert Einstein). I processi cosiddetti artificiali non sono forse altro che la riproduzione di processi in natura? Che spazio ci sarà per l’uomo nel futuro digitale?

Dal 3 al 6 novembre negli studi di Cinecittà scopriremo come sempre in modo divertente, coinvolgente e socializzante come la scienza, utilizzando i videogiochi, si mette alla prova su queste domande. Sarà un viaggio favoloso per approcciare la complessità del futuro a partire dalle scoperte del presente, un viaggio per tutte le età, bambini, ragazzi, giovani, genitori… nonni.

Avremo compagni di viaggio straordinari: esperti, divulgatori scientifici, imprenditori all’avanguardia, ma anche musicisti e influencer e tanti videogiochi, da arcade e retrogaming a vintage computer e nuovi giochi.