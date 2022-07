Pokémon Unite festeggia il suo primo anniversario

Pokémon Unite, il primo gioco strategico di lotta a squadre Pokémon, festeggia il suo primo anniversario giovedì 21 luglio. Per l’occasione, oggi TiMi Studio Group e The Pokémon Company International hanno rivelato una serie di entusiasmanti aggiornamenti ed eventi nel gioco, tra cui l’arrivo di nuovi Pokémon.

Licenze Unite e Holowear come bonus di accesso:

Durata dell’evento: dalle 9:00 di giovedì 21 luglio 2022 alle 1:59 di mercoledì 12 ottobre 2022.

Effettuando l’accesso per un totale di cinque giorni nel corso dell’evento, i giocatori potranno ricevere cinque licenze Unite e Holowear. Se li possiedono già, riceveranno in sostituzione 100 monete Heos per ognuna di queste licenze Unite e Holowear.

Giorno 1: Pikachu + Holowear Stile chic (Pikachu)

Giorno 2: Lucario + Holowear Stile concerto (Lucario)

Giorno 3: Blastoise + Holowear Stile pompiere (Blastoise)

Giorno 4: Snorlax + Holowear Stile buonanotte (Snorlax)

Giorno 5: Sylveon + Holowear Stile a quadri (Sylveon)

Sei nuove licenze unite:

Tre nuove licenze Unite verranno aggiunte a breve, e altre tre verranno rivelate a settembre

Giovedì 21 luglio: Glaceon

Giovedì 4 agosto: Buzzwole

Martedì 16 agosto: Tyranitar

Sfida torta dell’anniversario:

Durata dell’evento: dalle 9:00 di giovedì 21 luglio 2022 alle 1:59 di giovedì 1 settembre 2022. Nel corso dell’evento, i giocatori possono ricevere della glassa quando effettuano l’accesso, lottano e completano missioni. Raccogliendo la glassa potranno completare la preparazione della torta dell’anniversario e ottenere varie ricompense.

Arriva “tutti contro uno”:

In determinati giorni, i giocatori potranno prendere parte al primo evento con lotte rapide in stile PvE di Pokémon UNITE, in cui dovranno allearsi con altri giocatori per sconfiggere dei potenti Pokémon boss che appaiono uno dopo l’altro. Le squadre riceveranno ricompense in base alla loro posizione nella classifica del tutti contro uno.

Primo periodo: da giovedì 21 luglio 2022 a domenica 24 luglio 2022

Secondo periodo: da lunedì 1 agosto 2022 a domenica 7 agosto 2022

Terzo periodo: da lunedì 15 agosto 2022 a domenica 21 agosto 2022

Nuova funzione: le Medaglie rinforzo Pokémon

I giocatori potranno ottenere anche Medaglie rinforzo Pokémon tra le ricompense energia. Le medaglie possono essere d’oro, d’argento o di bronzo. Creando varie combinazioni di Medaglie rinforzo Pokémon sarà possibile ottenere vantaggi nelle lotte.

Sfida gelida di Glaceon

Durata dell’evento: dalle 9:00 di giovedì 21 luglio 2022 all’1:59 di domenica 14 agosto 2022. I giocatori possono ottenere la licenza Unite di Glaceon dopo aver completato questa sfida. Glaceon è un Pokémon Attaccante e la sua mossa Unite è Terreno Glaciale. Con questo evento arriveranno anche nuovi Holowear!

Pass di lotta stagione 9: Stile band Pikachu

Durata dell’evento: dalle 9:00 di giovedì 21 luglio 2022 all’1:59 di giovedì 1 settembre 2022. A partire dal 21 luglio 2022, i giocatori potranno partecipare alla nuova stagione del pass di lotta, che include gli Holowear Stile band (Pikachu) e Stile diva del canto (Wigglytuff). Nella nona stagione troveranno anche missioni pass di lotta speciali, da cui sarà possibile ricevere i Coupon speciali pass di lotta. I giocatori potranno utilizzarli al luogo di scambio per ottenere Holowear, articoli di moda e altre ricompense dalla prima e dalla seconda stagione del pass di lotta.

Quinta stagione di lotte competitive:

Durata dell’evento: dalle 9:00 di giovedì 21 luglio 2022 alle 23:59 di mercoledì 31 agosto 2022. La nuova stagione delle lotte competitive avrà inizio giovedì 21 luglio. La ricompensa per chi raggiunge il rango esperto sarà l’Holowear Stile smoking (Decidueye).

Campagna “invita un amico”

Durata dell’evento: dalle 9:00 di giovedì 21 luglio 2022 all’1:59 di giovedì 11 agosto 2022. Quando un giocatore invita un amico a giocare a Pokémon UNITE per la prima volta, entrambi possono ricevere ricompense. Chi ha effettuato l’invito riceverà un regalo che potrebbe contenere coupon Holowear, capsule boost energia o altre ricompense. Chi ha ricevuto l’invito potrà ottenere l’Holowear Stile campeggio (Slowbro) se vincerà un determinato numero di lotte competitive dopo aver usato il codice invito.