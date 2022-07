Chivalry 2: superate le due milioni di copie vendute

Lo sviluppatore Torn Banner Studios e il publisher Tripwire Presents hanno annunciato che Chivalry 2 ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Il multiplayer medievale è disponibile su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5, su Xbox One e Xbox Series X|S. Per celebrare questo traguardo, Torn Banner Studios ha presentato un nuovo diario degli sviluppatori con un dietro le quinte dell’aggiornamento Tenosian Invasion, che ha aggiunto il combattimento a cavallo, una nuova fazione e altro ancora. Inoltre, gli sviluppatori hanno condiviso i primi dettagli sulle novità in arrivo.

Come si legge nel nuovo diario degli sviluppatori, Torn Banner Studios si è prefissata la missione di raddoppiare la portata dei contenuti di Chivalry 2 in un solo anno e ha ufficialmente raggiunto questo obiettivo. Dal lancio, il team ha rilasciato numerosi aggiornamenti gratuiti, aggiungendo la nuova modalità Brawl senza armi, nuove mappe Team Objective e Deathmatch e molte nuove armi, solo per citarne alcune. Più di recente, è stato lanciato il loro più grande aggiornamento – Tenosian Invasion – in concomitanza con l’uscita del gioco su Steam, portando su Chivalry 2 il combattimento a cavallo, le cariche di cavalleria, una nuova fazione e molto altro ancora.

Guardando al futuro, il dev diary illustra alcune delle aggiunte che arriveranno in gioco. Tra queste, l’Ippodromo, una nuova mappa in stile torneo ambientata nella fazione Tenosiana e progettata per il combattimento a cavallo, una nuova arma ispirata ai Tenosiani chiamata Katar, un nuovo bioma a tema invernale con neve e ghiaccio e il tanto atteso supporto social cross-play per i party, molto richiesto dalla community.

Qui sotto potete vedere il dev diary.