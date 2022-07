Minecraft Legends: pubblicato il primo dev diary

Annunciato durante l‘Xbox & Bethesda Showcase di giugno, Minecraft Legends torna a mostrarsi con il primo dev diary (che potete vedere in fondo alla notizia).

In questo filmato, Jens, Magnus, Kevin e Nathan si uniscono a Rees, Peter e Lee di Blackbird Interactive per parlare di come e perché stanno realizzando un gioco strategico di Minecraft, di come volevano creare un’esperienza diversa, in un contesto però conosciuto. Potete scoprire nel filmato cosa rende Minecraft Legends diverso e di cosa parla la storia (e se è vera). Il vostro compito, sarà quello di respingere un invasione piglin.

Minecraft Legends arriverà nel 2023 su PC, Switch, console PlayStation e console Xbox, anche attraverso il Game Pass.