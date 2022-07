Inscryption arriva su PS4 e PS5 ad agosto

Durante il PlayStation Indies della scorsa settimana, era stato confermato l’arrivo di Inscryption su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non la data precisa.

Devolver Digital ha confermato che il gioco sviluppato da Daniel Mullins Games è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 19,99 euro. In precedenza il publisher aveva indicato che il gioco sarebbe uscito a luglio, ma non è così. Il gioco uscirà infatti il mese prossimo, precisamente il 30 agosto, secondo quanto riportato dal PlayStation Store.

Attualmente disponibile per PC con oltre un milione di copie vendute, Inscryption è un mix di deck-building roguelike (con carte che possono parlare), rompicapo con enigmi da escape room e horror psicologico, dallo stesso creatore di Pony Island e The Hex. I giocatori si svegliano in una misteriosa baita e si trovano faccia a faccia con Leshy e i suoi occhi brillanti che fissano. Seduti al tavolo e giocando a carte in circostanze sempre più raccapriccianti, devono svelare il mistero del loro intrappolamento per poi fuggire.

Come scritto nella pagina del PlayStation Blog, tra le funzioni esclusive per la console Sony ci sarà il fedele compagno, una carta Ermellino parlante, che emetterà i suoni direttamente dal controller, proprio come se fosse nelle vostre mani. E poi, anche l’illuminazione d’atmosfera del gioco si diffonderà dal controller, quindi se giocate al buio vi sentirete ancora più vicino all’esperienza della capanna di Leshy. Oltre ad aver aggiunto audio e illuminazione all’esperienza PlayStation, è stato fatto in modo che anche il feedback aptico rendesse ancora più realistiche le cose terribili che arriveranno…

Qui sotto potete vedere il tweet di Devolver Digital che conferma ad agosto l’arrivo del gioco.

The incomparable Inscryption comes to @PlayStation 5 + PlayStation 4 later next month and is available to preorder now!

Earlier we said it was coming this month which was a total misplay. pic.twitter.com/EHLWqzEVa0

