The King’s Dilemma Chronicles: arriva a fine 2022 su Steam il titolo tratto dal gioco da tavolo

Big Trouble, team indie milanese di Lorenzo Silva, ha annunciato The King’s Dilemma Chronicles, titolo tratto dal gioco da tavolo creato proprio dallo stesso Silva: arriverà su Steam a fine 2022 (tra ottobre e dicembre), con eventuali versioni console in arrivo successivamente. Per l’occasione è stato pubblicato il reveal trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, attraverso la pagina Steam:

Benvenuti nel Regno di Ankist, un luogo di spedizioni audaci, battaglie raccapriccianti, piani maliziosi e misteri intriganti. Il giocatore veste i panni del “Capo del Consiglio”, il leader della cerchia ristretta del Re. Ascoltate i consigli del vostro Consiglio delle Case o annullate le loro decisioni.

Affrontate centinaia di dilemmi in cui ogni vostra scelta può influenzare le vostre relazioni con le altre casate, influenzare il benessere e le risorse del regno e cambiare il corso della storia stessa.

Scoprite le terre di Ankist in una storia che si estende per decine di generazioni, stringete alleanze, sopravvivete ai tradimenti e preparatevi alla rivolta finale predetta da un’antica profezia. Agirete per il bene comune o penserete solo a voi stessi?

Caratteristiche:

Giocate nei panni di una delle dodici diverse casate, ognuna con un proprio obiettivo narrativo

Scoprite oltre 300 dilemmi story-driven attraverso Ankist e i suoi regni vicini

Scegliete percorsi narrativi ramificati attraverso sei trame intrecciate

Esplorate finali multipli, con una durata di 3 o 4 ore per ogni run

Usate l’influenza o la corruzione per controllare il Consiglio

Investite in ricerca, tecnologia ed edifici

Giocate attraverso le generazioni, scegliete il proprio erede, la sua personalità e i suoi obiettivi

Prepararatevi sempre alla battaglia finale

Qui sotto potete vedere il reveal trailer di The King’s Dilemma Chronicles.