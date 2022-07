Hook: Digital Bros annuncia la nuova divisione editoriale progettata per aiutare sviluppatori indie

Digital Bros Spa, società quotata al segmento STAR della Borsa Italiana e attiva nel mercato globale dei videogiochi, ha annunciato l’apertura di una nuova divisione editoriale: HOOK.

Con sede nell’ufficio milanese di Digital Bros e con membri internazionali del team dislocati in diversi Paesi, HOOK comprende veterani del settore con oltre 20 anni di esperienza e si concentrerà sull’individuazione di sviluppatori indie di talento con forti visioni creative per aiutarli a pubblicare e commercializzare i loro giochi sul mercato globale. HOOK offre inoltre una soluzione completa per le esigenze degli sviluppatori, tra cui finanziamenti, supporto allo sviluppo, QA, localizzazione, marketing e PR. Per altre informazioni, potete collegarvi al sito ufficiale.

Tra gli attuali progetti di HOOK figurano KINGDOM of the DEAD (di Dirigo Games), Madshot (Overflow) e Unholy (Duality Games), oltre ad altri progetti non ancora svelati.

La creazione di HOOK fa seguito alle ultime acquisizioni del Gruppo Digital Bros, che comprendono Supernova Games Studios, DR Studios, InfinityPlus 2, Kunos Simulazioni e Avant Garden. Inoltre, consente al gruppo Digital Bros di rafforzare la sua capacità di pubblicazione globale oltre alla rinomata etichetta 505 Games (Death Stranding, Control, Bloodstained, Terraria tra gli altri).

Qui sotto potete vedere il tweet di Hook in cui annuncia proprio oggi la partnership con DualityGames per la pubblicazione di Unholy.

We’re excited to announce that we've partnered with #DualityGames to bring #Unholy to life 💀

A lot is happening behind the scenes and we can't wait to share this new journey with you.

In the meantime, enjoy the new key art! Amazing, right? 🤟 pic.twitter.com/xRGe8nnTll

— HOOK (@HOOKcrew) July 15, 2022