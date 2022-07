Square Enix ha lanciato una nuova community in cui gli utenti fanno test e discussioni sui giochi in fase di sviluppo

Square Enix ha lanciato, in Giappone, “Live Interactive Works Game Development Crew”, una nuova community in cui gli utenti sono invitati a partecipare a play test e a discussioni sui giochi in fase di sviluppo, nonché a creare giochi insieme.

Il primo titolo in sviluppo nell’ambito del Live Interactive Works Game Development Crew è Project Gluttony, un gioco competitivo multigiocatore online, dal nome provvisorio, che ricrea la battaglia tra i mostri ed esseri umani, con questi ultimi che devono collabroare per sconfiggerli.

Maggiori dettagli qui sotto:

Questa è una community in cui gli utenti sono invitati a partecipare ai test e alle discussioni sui giochi in fase di sviluppo e a creare giochi insieme.

Le vostre opinioni si rifletteranno nel gioco e potrete vedere come il gioco viene migliorato in base ai vostri input. Inoltre, le riunioni di sviluppo possono essere trasmesse liberamente su video o altri media!

Il nostro obiettivo è creare una nuova forma di sviluppo del gioco in cui le persone possano sperimentare un vero sviluppo e comunicarlo al mondo!

Cerchiamo “giocatori/influencer” che soddisfino i seguenti requisiti:

I giocatori sono interessati al processo di rendere i giochi più divertenti.

I giocatori hanno più di 3.000 iscritti al proprio canale su YouTube o Twitch.

In questa fase, cerchiamo “game influencer”, in cui il gaming viene utilizzato al meglio come “strumento di comunicazione”. Prevediamo inoltre di ampliare il pubblico di riferimento in base alle future fasi di sviluppo del gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer del primo progetto, Gluttony.