Bungie è ora ufficialmente parte dei PlayStation Studios

Sony ha annunciato che l’acquisizione di Bungie, team dei primi Halo e di Destiny, è stata ufficialmente completata. L’azienda ha dato la notizia tramite gli account social di PlayStation. Sony non ha annunciato alcun piano per rendere Destiny 2 o le future versioni di titoli dello studio di Bellevue esclusive per le piattaforme PlayStation.

Dopo l’annuncio del completamento dell’acquisizione, il capo di PlayStation Studios Hermen Hulst e l’amministratore delegato di Bungie Pete Parsons hanno postato su Twitter per rilasciare alcune dichiarazioni. Hulst ha scritto dell’ammirazione che ha sempre avuto per il team di Bellevue, e Parsons ha parlato della missione di “rendere Bungie il posto migliore in cui chiunque nell’industria dell’intrattenimento potrà mai lavorare” e di trasformarlo in “un centro di eccellenza creativa e tecnica”.

A maggio, Sony aveva inizialmente previsto che il processo di acquisizione sarebbe stato completato entro la fine dell’anno.

Da quando ha avviato il processo di acquisizione, Sony ha chiarito che Bungie continuerà a operare in modo autonomo. L’azienda, infatti, spera che l’esperienza del team nel campo dei giochi live possa aiutare gli sforzi di Sony per espandersi in questa direzione.

Vale la pena notare che dei 3,6 miliardi di dollari pagati da Sony per l’acquisizione del team, 1,2 miliardi saranno utilizzati per i bonus di incentivazione collettiva per trattenere i dipendenti di Bungie dopo l’acquisizione.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale che da il benvenuto a Bungie nella famiglia PlayStation.