Ghost of Tsushima: raggiunte quasi 10 milioni di copie vendute

Sono passati due anni dall’uscita di Ghost of Tsushima e, per festeggiare, Sucker Punch ha pubblicato sui suoi profili social diversi numeri relativi al gioco. Tra tutte queste cifre, quelle delle vendite: 9,73 milioni, quasi 2 in più rispetto a gennaio.

Scorrendo gli altri numeri, in Ghost of Tsushima sono state scattate 78 milioni di foto utilizzando la modalità foto del gioco. I giocatori hanno accarezzato 75,18 milioni di volpi, completato 91,4 milioni di missioni della modalità Leggende, trascorso 6437,4 anni a cavallo e visitato 94,76 milioni di onsen. I giocatori hanno anche avuto 998,5 milioni di stallo (standoff) e 540,8 milioni di duelli.

Considerando tutto questo successo, non deve sorprendere che Sucker Punch stia probabilmente lavorando a un sequel. Gli annunci di lavoro per diverse posizioni indicano che lo studio sta cercando di assumere sviluppatori per un Ghost of Tsushima 2. In particolare, un annuncio per la posizione di Encounter Designer dice che lo studio sta lavorando a “un gioco open world, con particolare attenzione al combattimento in mischia e alla furtività“.

Il gioco è disponibile per PS4 e PS5, quest’ultima nella versione Director’s Cut. Su entrambe le piattaforme è disponibile anche l’espansione Iki Island.

