Elden Ring è uno dei giochi più venduti a giugno 2022 negli Stati Uniti

Fin dal suo lancio all’inizio di quest’anno, Elden Ring è stato in cima alla classifica mensile di NPD Group per le vendite di software videoludico negli Stati Uniti, e ha raggiunto la vetta ancora una volta per il mese di giugno 2022. Questo secondo i dati rilasciati dall’analista NPD Mat Piscatella.

Ciò significa che il seminale RPG open world di FromSoftware e Bandai Namco è stato in testa a tutte le classifiche, tranne che in un mese dal suo lancio (con LEGO Star Wars: The Skywalker Saga al primo posto in aprile). Non solo rimane il gioco più venduto dell’anno negli Stati Uniti, ma è anche tra i 10 giochi più venduti negli Stati Uniti di tutti i tempi.

Ci sono anche altri piazzamenti interessanti nella top 10. Mario Strikers: Battle League debutta al n. 3, mentre F1 22 arriva al n. 12. Overwatch è rientrato nella top 20 per la prima volta dopo quasi tre anni, arrivando direttamente al n. 5, grazie al recente lancio della beta di Overwatch 2. Monster Hunter Rise, invece, è salito al n. 13 grazie al recente lancio dell’espansione Sunbreak.

Anche Final Fantasy 7 Remake ha fatto un balzo enorme, passando dalla posizione n. 159 alla n. 9. Questo grazie alla recente celebrazione del 25° anniversario di Final Fantasy VII, con il remake che è entrato nella top 20 per la prima volta dal maggio del 2020.

Per quanto riguarda l’hardware, la PS5 ha raggiunto la vetta in termini di ricavi generati (con una crescita percentuale a due cifre rispetto all’anno precedente) e la Nintendo Switch in termini di unità vendute. Entrambe le console mantengono queste posizioni anche per l’intero 2022.