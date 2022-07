Soulframe: annunciata nuova avventura open-world di Digital Extremes

Durante il TennoCon 2022 che si è concluso da poche ore, Digital Extremes (team di Warframe) ha annunciato una nuova IP, di cui era stato registrato il marchio a maggio: si tratta di Soulframe, free-to-play, ibrido action e MMORPG, attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo. Per l’occasione è stato pubblicato un cinematic trailer, che potete vedere a questo link.

Questo il testo che accompagna il video:

Gioco totalmente nuovo in fase di sviluppo, Soulframe offrirà un’esperienza indipendente e unicamente coinvolgente, guidata dalle menti creative e fantasiose di Warframe. Per i fan della prima ora di Digital Extremes, il percorso verso il rilascio sarà familiare: si tratterà di un processo trasparente, collaborativo e iterativo, plasmato dalla passione dei giocatori e della DE.

Geoff Crookes, direttore creativo di Soulframe, ha dichiarato in un comunicato stampa:

Come descritto da Steve Sinclair, che guida il team di sviluppo, laddove ‘Warframe’ è incentrato sullo shooting, Soulframe è incentrato sul combattimento corpo a corpo. Mentre Warframe è super veloce, questo sarà molto più lento e pesante.

Visitando il sito ufficiale, i giocatori possono risolvere un puzzle interattivo e registrare il proprio indirizzo e-mail per ricevere aggiornamenti e prenotare il proprio nome in-game.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Digital Extremes che annuncia il nuovo gioco.

Now in early development: #Soulframe – an open world adventure from the creative minds behind #Warframe.

Join us: https://t.co/ShOTCSvGUf https://t.co/FYZKCAXx29

— Digital Extremes (@DigitalExtremes) July 17, 2022