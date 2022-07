Airship Syndicate e Digital Extremes: partnership per un titolo action fantasy online

Tra i diversi annunci al TennoCon 2022, oltre alle novità relative a Warframe (con Khora, Veilbraker e The Duviri Paradox), e alla nuova IP Soulframe, è stata annunciata anche una partnership tra Digital Express e Airship Syndicate (quelli di Battle Chasers, Darksiders Genesis e Ruined King) per creare un nuovo gioco action fantasy free-to-play, online, basato sui personaggi e in terza persona, ambientato in un “mondo nuovo e originale dove l’avventura con gli amici è il nome del gioco”.

La presentazione completa del gioco è prevista per i The Game Awards 2022.

Richard Browne, a capo dei progetti esterni di Digital Extremes, ha detto in un comunicato stampa:

“Ho firmato Darksiders alla THQ e da allora ho cercato di lavorare con il direttore creativo Joe Madureira e il presidente di Airship Syndicate Ryan Stefanelli, la nostra reunion è un decennio di lavoro e non potrei essere più felice per Airship Syndicate e questa opportunità per loro di brillare”

Il presidente di Airship Syndicate, Ryan Stefanelli, ha detto, come potete vedere nel filmato in fondo alla notizia:

“Non penso che avremmo affrontato questo tipo di gioco online senza un partner come Digital Extremes, un team che sa come si fanno queste cose”.

Qui sotto potete vedere il video di annuncio della partnership, dove a parlare sono Joe Madureira, Steve Madureira e Ryan Stefanelli.