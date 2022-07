Final Fantasy XVI ritorna tra i titoli più attesi su Famitsu

Final Fantasy XVI è stato in cima alla classifica settimanale di Famitsu dei giochi in uscita più attesi per un bel po’ di tempo, anche se nelle ultime settimane non è stato così. Un mese fa era stato scalzato dalla vetta della classifica da Splatoon 3, ma dopo quattro settimane di assenza dal primo posto, nelle ultime classifiche ha riconquistato il primo posto, mentre il gioco in arrivo su Switch è sceso al secondo posto.

Xenoblade Chronicles 3, che da tempo si aggirava nelle prime tre posizioni, è sceso al quarto posto, superato dalla versione per Nintendo Switch di Dragon Quest 10 Offline. Segue al quinto posto l’altro RPG in arrivo su Switch LIVE A LIVE, il remake in HD-2D che verrà lanciato tra pochi giorni.

Pokemon Scarlatto e Viola, che la scorsa settimana si trovavano all’ottavo posto, sono saliti in sesta posizione, seguiti al settimo posto dal sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L’imminente Bayonetta 3, esclusiva di Switch, che ha finalmente una data di uscita concreta, si trova al n. 8.

Potete dare un’occhiata alla top 10 completa qui sotto. Tutti i voti sono stati espressi dai lettori di Famitsu tra il 23 e il 29 giugno.