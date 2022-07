The Callisto Protocol: rivelati nuovi dettagli e gameplay

The Callisto Protocol è un nuovo gioco horror fantascientifico di Striking Distance Studios, uno studio fondato da Glen Schofield. Schofield è meglio conosciuto per essere il creatore di Dead Space e per il suo lavoro sulla serie Call of Duty dopo aver fondato Sledgehammer Games. Quando Striking Distance Studios aveva annunciato The Callisto Protocol, i fan erano entusiasti all’idea di un gioco survival horror ambientato nello stesso universo del battle royale di Krafton di PUBG. Sembra che le cose non hanno funzionato bene per queste connessioni narrative e lo sviluppatore a maggio aveva rivelato che i due giochi non condividono lo stesso universo. Di recente abbiamo anche appreso che The Callisto Protocol sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One.

Di recente è stata svelata la Collector’s Edition per il gioco. Per gentile concessione di una recente intervista a Game Informer, ora abbiamo un altro breve nuovo sguardo al titolo. L’intervista mostra tre nuove clip di gameplay che girano con hardware di nuova generazione, mostrando il protagonista che cammina in corridoi e ambienti interni scarsamente illuminati, insieme a un paio di piccole esplosioni di combattimento, nemici e armi. Visivamente, continua a sembrare impressionante. Nell’intervista, il direttore creativo e capo di Striking Distance Studios, Glen Schofield, parla anche del processo di prima concettualizzazione del protocollo Callisto, del processo di scrittura della storia del gioco e altro ancora.

Il titolo si svolge nel 2320 in una colonia carceraria chiamata Black Iron, gestita dalla United Jupiter Company, e situata sulla luna di Giove, Callisto. Il giocatore assume il ruolo di un prigioniero detenuto a Black Iron, trovandosi nel mezzo di un’invasione aliena che sembra essere stata progettata dal direttore della prigione.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal il 2 dicembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.