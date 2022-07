God of War Ragnarok: il sito web ufficiale svela dettagli sul gioco

God Of War Ragnarok è il titolo del momento, pur non essendo ancora uscito. Già nelle scorse settimane il gioco è stato al centro di un fervente chiacchiericcio che ne ha preannunciato lo svelamento della data effettiva di rilascio; e nel momento in cui quest’ultima è stata effettivamente rivelata nuove voci si sono aggiunte al coro, questa volta però alla ricerca di dettagli che svelassero qualcosa in più sul titolo.

A rispondere a questi ferventi interrogativi ci pensa PlayStation stessa, che aggiorna il sito web ufficiale del titolo per quanto riguarda la sinossi, aggiungendo dettagli davvero interessanti. Ecco, di seguito, cosa si legge sul sito in questione:

Fimbulwinter è a buon punto. Kratos e Atreus devono viaggiare verso ciascuno dei Nove Regni in cerca di risposte mentre le forze asgardiane si preparano per una battaglia profetizzata che porrà fine al mondo. Lungo la strada esploreranno paesaggi mozzafiato e mitici e affronteranno temibili nemici sotto forma di divinità e mostri norreni. La minaccia di Ragnarok si fa sempre più vicina. Kratos e Atreus devono scegliere tra la propria sicurezza e quella dei regni.

Per quanto riguarda i Nove Regni, tra l’altro, era già stato precedentemente annunciato da SIE Santa Monica, che Fimbulwinter influenzerà in maniera diversa ognuno di essi. Non finisce qui, infatti la pagina web chiude l’aggiornamento con una ” promessa” :

Ci sarà un’ampia varietà di creature nemiche, mostri e divinità nordiche da combattere, oltre a una serie di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus da scatenare in combattimento, mentre Kratos e Atreus viaggiano attraverso paesaggi pericolosi e mozzafiato.

God Of War Ragnarok arriverà il prossimo 9 novembre e sono anche già aperti i pre-ordini. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti sul titolo che ci svelino, nel corso del tempo fino all’uscita effettiva, altri dettagli in merito al gioco. Restiamo sintonizzati.