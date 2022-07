Pokemon Unite: rivelati gli attacchi di Glaceon

Come vi abbiamo detto in precedenza, dal 21 luglio al 24 luglio Pokemon Unite festeggia il suo primo anniversario con diversi eventi tra cui sei nuove licenze e quindi sei nuovi Pokemon da schierare in campo.

Il primo nuovo combattente che sarà disponibile nel periodo dei festeggiamenti è Glaceon, l’evoluzione di tipo ghiaccio di Eevee, e la licenza per il Pokemon sarà disponibile dal 21 luglio. Sulla pagina Twitter ufficiale del gioco sono state rivelate le mosse che Glaceon potrà utilizzare. Di seguito una panoramica:

Icicle Spear

Icicle Spear lancia i cristalli di ghiaccio immagazzinati da Glaceon verso un Pokemon avversario in rapida successione, che si frantumano e infliggono danni nell’area d’effetto. I cristalli di ghiaccio lanciati da questa mossa infliggono danni crescenti ogni volta che colpiscono lo stesso Pokemon avversario.

Ice Shard

Ice Shard aumenta brevemente la velocità di movimento di Glaceon e la sua velocità di attacco di base per un breve periodo. Quando ciò accade, i suoi attacchi base lanceranno pezzi di ghiaccio che infliggono danni ai Pokemon avversari che colpiscono e riducono la loro velocità di movimento.

Glacial Stage lancia Glaceon in aria, creando una zona di ghiaccio davanti a sé che rallenta e infligge danni ai Pokémon avversari catturati nell’area d’effetto. Mentre Glaceon è nella zona, la sua velocità di movimento aumenta e accumula cristalli di ghiaccio nel tempo!

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!

Pokemon Unite è attualmente disponibile sulle console Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite iOS e Android come titolo free-to-play.

