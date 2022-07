Stray: Annapurna organizza un giveaway per aiutare i piccoli randagi

Questo è il momento di Stray. Il titolo uscirà tra poco ed il suo successo ha travolto il fandom molto prima dell’uscita effettiva che avverrà il prossimo 19 luglio. Protagonista del gioco è il piccolo gattino dal pelo rosso che dovrà destreggiarsi in un mondo dispotico e pericoloso ed è proprio sui gatti che si concentra un interessante progetto di Annapurna Intractive, editore del titolo.

L’editore infatti, collaborando con diverse associazioni umanitarie e con alcuni rifugi, ha organizzato un giveway che ha come fine ultimo quello di aiutare i gatti randagi. L’azienda infatti, raccoglierà fondi mettendo in palio varie copie di Stray e sarà possibile partecipare donando semplicemente 5 dollari. L’iniziativa è davvero bellissima e i fan non potranno che esserne felici. Il fandom, infatti, si era già visto entusiasta al lancio di una bellissima imbracatura per gatti a tema. In realtà il trasportino è una versione colorata del già esistente ” Fat Cat”, il prodotto più venduto dell’azienda produttrice caratterizzato dal tipico oblò che permette al gatto di vedere l’ambiente circostante mentre esplora il mondo con il proprio padrone.

Insomma, l’iniziativa dell’editore è davvero meravigliosa se si pensa che al mondo, ogni giorno, vengono abbandonati migliaia di animali domestici ed è veramente toccante vedere quanto questo tema stia a cuore al team che sfrutta il successo del gioco a favore di un’iniziativa così altruista. Restiamo sintonizzati sul gioco dunque, in attesa dell’uscita effettiva. Nel frattempo però, lo sapevate che il sito web ufficiale di God Of War Ragnarok svela importanti dettagli sul gioco? Ecco il nostro articolo dedicato.

Want to win a copy of the new Stray game? 🐈🎮 We’ve got six digital game keys to give away for #Steam and #PS4 or #PS5. Enter now! Be a #PawsomePlayer and #StreamForCats. https://t.co/YTKCTVJqGd

(T&Cs apply – must be 18 or over and a UK resident) #StrayGame @A_i @HKdevblog pic.twitter.com/HmgaRpKV3p

— Cats Protection (@CatsProtection) July 15, 2022