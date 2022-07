Bayonetta 3: le dimensioni di download sono di 15 GB

L’attesa per Bayonetta 3 è stata lunga e i fan della serie hanno trascorso gran parte di quel tempo al buio, ma di recente, finalmente, Nintendo e Platinum Games hanno annunciato ufficialmente una data di lancio per il titolo d’azione, rivelando al contempo nuova storia e gameplay dettagli insieme a un nuovo trailer. Nel frattempo, stanno iniziando ad emergere anche altri dettagli più dettagliati sul gioco.

Grazie a un aggiornamento della pagina di Bayonetta 3 sull’eShop di Nintendo Switch, ora sappiamo quanto spazio di archiviazione richiederà, con la pagina che menziona una dimensione del file di 15 GB. Non dovrebbero esserci problemi dato che le dimensioni dei giochi tendono ad essere enormi, anche se 15 GB sono ancora relativamente di fascia alta per un gioco Switch. In confronto, ad esempio, la versione Nintendo Switch di Bayonetta 2 aveva una dimensione del file di 12,4 GB, mentre la versione Switch della Bayonetta originale ,che riceverà un lancio fisico autonomo su Switch a settembre, aveva una dimensione di 8,6 GB. Poi di nuovo, non è esattamente sorprendente che un sequel sia più grande e più ambizioso dei suoi predecessori, e Bayonetta 3 sembra sicuramente puntare su questo. Di seguito una panoramica:

In questo terzo capitolo della serie, l’inarrestabile Strega di Umbra dovrà unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus, armi biologiche create dall’uomo, di seminare morte e distruzione. I giocatori useranno le armi di Bayonetta e la potente nuova tecnica chiamata Mimesi demoniaca per eliminare i nemici con combo spettacolari e poteri demoniaci, aiutandola così a respingere una forza oscura che rischia di gettare l’umanità nel caos.

Bayonetta 3 verrà lanciato il 28 ottobre su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.