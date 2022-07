Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: nuovi dettagli sul secondo aggiornamento

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin di Square Enix e Team Ninja riceve il 20 luglio la sua prima espansione a pagamento con Trials of the Dragon King. Il DLC è parte di tre espansioni previste per il Season Pass. Il Season Pass deve essere acquistato per accedervi poiché non esiste un’opzione autonoma.

Un nuovo aggiornamento offre la possibilità di giocare nei panni di uno dei membri del party di Jack. Quindi, se hai mai desiderato controllare Jed, Ash, Neon o Sophia, questa è la tua occasione. Per quanto riguarda Trials of the Dragon King, aggiunge nuove missioni della storia (che sono disponibili solo dopo aver completato la storia del gioco base). Questi si concentrano su Bahamut, il re drago titolare, e Jack affronta persino i Guerrieri della Luce di Final Fantasy I lungo la strada. Sono inoltre sono state aggiunte tre nuove attività: Pilgrim, Summoner ed Evoker, insieme a un nuovo tipo di arma. Di seguito una panoramica di Trials of the Dragon King:

Dopo innumerevoli morti, innumerevoli cicli, un uomo assunse il mantello del dio oscuro del caos e si impadronì del potere stesso della creazione. Tutto ciò era secondo i piani: un piano meticolosamente orchestrato per spezzare le catene che i Lufeniani avevano posto al mondo e liberare Cornelia dalla loro presa. Completato il suo primo compito, ha messo in moto le ruote di un nuovo design. Attraverso il tempo eterno, lui ei suoi alleati avrebbero nutrito e guidato eroi degni del titolo di guerrieri della luce, proprio come un amico aveva guidato una volta lui ei suoi compagni. Perché alla fine, è solo la luce che può spezzare le catene del passato e condurre il mondo a un’alba più luminosa.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Trials of the Dragon King sarà disponibile dal 19 luglio su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Epic Games Store.