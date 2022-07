PlatinumGames: rumors parlano di una collaborazione con Xbox

Una fuga di notizie molto recente ha affermato che PlatinumGames abbia contattato gli studi Xbox al fine di stipulare una collaborazione per il loro prossimo progetto. Lo studio ha creato, nel corso del tempo, una serie di prodotti che sono diventati dei cult imprescindibili della storia videoludica, parliamo di titoli come Vanquish , Bayonetta e Nier: Automata; seppur avendo una serie di decisioni sbagliate alla spalle ( come quella della cancellazione di Scalebound).

La fonte della fuga di notizie è piuttosto autorevole, poiché proviene dalla stessa persona che fatto ha fatto trapelare informazioni sul Project Overdose di Hideo Kojima; ciò non assegna ufficialità alla notizia, ma gli conferisce un certo peso che in una circostanza diversa non avrebbe di certo avuto.

È dunque possibile che un annuncio al riguardo possa arrivare a breve, ma nel frattempo è importante sottolineare che ( come già specificato poc'anzi) non essendoci ufficialità nella notizia, va comunque presa con le pinze e trattata come un rumors perché di questo si tratta. Non ci resta dunque che aspettare un possibile annuncio da parte della casa sviluppatrice, restiamo sintonizzati.