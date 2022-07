Let’s Sing immerge i giocatori nel sound 1970 degli ABBA alla gamescom 2022

Questo speciale capitolo nel franchise Let’s Sing immerge i giocatori nel sound del 1970 e fa squadra con TikTok per la gamescom 2022. Indossate le scarpe con la zeppa, lucidate la palla da discoteca e preparatevi a festeggiare: Ravenscourt e

Voxler sono felici di annunciare Let’s Sing presents ABBA, un’edizione speciale dell’acclamato franchise di giochi karaoke. Il gioco uscirà entro la fine dell’anno per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X/S.

Gli ABBA hanno plasmato il suono del pop come nessun’altra band e le loro canzoni rimangono tra le più popolari di sempre. Let’s Sing presents ABBA includerà 30 dei loro più grandi successi classici e una hit del loro ultimo album Voyage. Inoltre, l’interfaccia di gioco, così come gli avatar, sono stati aggiornati per riportarti all’era disco. Quindi prendete il microfono e tuffatevi nel mondo degli ABBA con Mamma Mia; Dancing; Waterloo; Money, Money, Money; Thank You For The Music; The Winner Takes It All, Take A Chance On Me e molti altri brani. Si seguito la dichiarazione di Mia Segolsson, General Manager Polar Music:

Let’s Sing presents ABBA è un’entusiasmante opportunità per i fan degli ABBA di tutte le età di cantare i loro più grandi successi e condividere un momento meraviglioso insieme.

Mentre Nicolas Delorme, Head of Studio Voxler ha affermato: