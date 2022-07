Oddworld Soulstorm annunciato per Nintendo Switch

Microids e Oddworld Inhabitants, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno ufficialmente annunciato Oddworld: Soulstorm per Nintendo Switch, senza tuttavia fare cenno ad alcuna data precisa di rilascio e nemmeno ad una generica finestra di lancio.

Il titolo, in realtà, è una rivisitazione di Abe’s Exoddus ( sempre facente parte di questa serie) con una storia completamente diversa che va a costituire il seguito di New ‘n’ Tasty! Il titolo fu lanciato per la prima volta per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Epic Games Store il 6 aprile 2021, poco tempo dopo ( novembre dello stesso anno) per Xbox e, infine, per PC l’anno successivo.

Sebbene, come appena detto, non ci sono notizie su una data di rilascio e nemmeno su una finestra di lancio, sono comunque state rese note le versioni ufficiali: Limited Edition e Collector Edition.

Limited Edition:

Una copia del gioco

Una custodia in metallo da collezione con 24 slot per cartucce

Tre stampe

Collector Edition

Una scatola da collezione unica

Una copia del gioco

Una custodia in metallo da collezione con 24 slot per cartucce

Un’esclusiva statuetta d’argento da 9 pollici (22 cm) di Abe, eroe del Mudokon

Un artbook premium di 160 pagine di Pix’n Love Publishing

Un portachiavi esclusivo della Compagnia Mineraria

Tre stampe

Antichi adesivi tribali Mudokon

Il tatuaggio della mano di Abe

Insomma, la sinossi ufficiale di Oddworld Soulstorm lo descrive come ” esplosivo di azione ed avventura“; importante inoltre sottolineare che per quanto riguarda la ” struttura” del gioco, è costituito da ben 15 livelli con finali multipli sbloccabili ( quattro per la precisione); dunque l’esperienza di gioco è davvero intensa e ricchissima di contenuti. Non resta che aspettare l’uscita definitiva su Nintendo Switch in modo tale da poter ” testare con mano” la resa su console Nintendo. Restiamo sintonizzati in attesa di una data di uscita o anche di una papabile finestra di lancio. Nel frattempo però, lo sapevate che rumors parlano di una possibile collaborazione tra PlatinumGames ed Xbox?