Grand Theft Auto VI non avrà tre personaggi?

Grand Theft Auto VI è ufficialmente in fase di sviluppo presso Rockstar, ma data la reputazione di Rockstar di prendersela comoda con i suoi giochi e il fatto che l’attesissimo sequel open world non è ancora stato tecnicamente annunciato, non è azzardato dire che ci vorrà un po’ di tempo prima del lancio del gioco. Questo, ovviamente, significa che anche i dettagli concreti sul gioco non arriveranno prima di qualche tempo. GTA VI è talmente all’inizio dello sviluppo che non si dovrebbe dare troppo peso ad alcune delle fughe di notizie più diffuse.

Questo è quanto sostiene il giornalista Jason Schreier, che di recente è intervenuto su Reddit per smentire la validità di una fuga di notizie su GTA 6 che stava circolando. Schreier ha sottolineato che, dato che il gioco è ancora in fase di sviluppo, ci sono molte cose che non sono ancora state consolidate o definite, il che significa che alcuni dettagli significativi sono ancora in evoluzione. Schreier ha anche affermato con fermezza che, a differenza di quanto sostiene la fuga di notizie in questione, Grand Theft Auto 6 non avrà tre protagonisti, come invece accadeva in GTA V.

A prescindere da quanto sia avanzato lo sviluppo di GTA VI, una cosa che è diventata abbondantemente chiara nelle ultime settimane è che Rockstar si sta concentrando quasi esclusivamente sul progetto, accantonando tutto il resto tranne, ovviamente, il lavoro costante e continuo su GTA Online.

Un recente rapporto ha affermato che Rockstar ha accantonato i piani per le rimasterizzazioni di GTA 4 e dell’originale Red Dead Redemption per potersi concentrare su GTA 6, mentre è stato affermato che anche la versione current-gen di Red Dead Redemption 2 è stata cancellata. Di recente, Rockstar ha anche confermato che stava terminando i lavori sui principali aggiornamenti tematici per Red Dead Online, per concentrarsi esclusivamente su GTA VI.