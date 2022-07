Forza Horizon 5 x Hot Wheels : svelati data e ora del DLC

I fan più accaniti di Forza Horizon ricorderanno sicuramente a quando risale l’ultimo DLC a tema Hot Wheels; parliamo ormai del lontano 2017 , ma quello in arrivo sarà la più grande espansione per il quinto capitolo della famosa saga.

La data in questione è vicinissima, parliamo infatti di domani, 19 luglio in simultanea per console Xbox e per Microsoft Windows. Per quanto riguarda l’ora non è stata fatta una dichiarazione ben precisa, ma tramite l’account Twitter ufficiale del titolo gli sviluppatori hanno lasciato intendere che possa esserci una specie di ” flusso per il lancio” a partire dalle ore 10:00 PT; molto importante per i fan dunque è tenere d’occhio quell’ora.

Sono già aperti i preordini per questa fantastica espansione( potete farlo a questi indirizzi qui e qui) in cui i giocatori potranno svettare verso Hot Wheels Park, sopra i cieli del Messico. Sono gli sviluppatori stessi ad affermare che i giocatori potranno “sperimentare le piste più veloci ed estreme mai ideate”. Non è finita qui, i giocatori potranno anche costruire e progettare. Il DLC inoltre includerà 10 nuove auto, come ad esempio la 021 Hennessey Venom F5 e l’iconica Hot Wheels Deora II del 2000.

Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva del DLC di Forza Horizon 5 per godere appieno dei vantaggi che apporterà al gioco, ma non dovremo aspettare a lungo. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo lo sapevate che Oddworld: Soulstorm è stato ufficialmente annunciato per Nintendo Switch?