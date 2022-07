Tekken Bloodline debutta dal 18 agosto su Netflix

A marzo era stata presentata la nuova serie animata Tekken: Bloodline, in arrivo in esclusiva su Netflix e ispirata alla serie di videogiochi e con protagonista Jin Kazama. Netflix ha annunciato che la serie animata sarà presentata in anteprima il 18 agosto.

La serie si svolge dopo Tekken 2 e prima di Tekken 3 , con Jin Kazama che si allena con sua madre, Jun Kazama , su Yakushima. Seguirà la perdita di sua madre da parte di Jin e la sua ricerca di vendetta contro Ogre allenandosi sotto suo nonno, Heihachi Mishima .Di seguito una panoramica della storia, tramite Netflix:

“Il potere è tutto”. Jin Kazama ha imparato le arti di autodifesa della famiglia, le arti marziali tradizionali in stile Kazama, da sua madre in tenera età. Anche così, era impotente quando un mostruoso male è apparso all’improvviso, distruggendo tutto ciò che gli era caro, cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin giurò vendetta e cercò il potere assoluto per esigerlo. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale: il torneo The King of Iron Fist.