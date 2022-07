Inscryption: ecco la data di rilascio

Durante il PlayStation Indies qualche giorno fa, era stato annunciato l’arrivo di Inscryption su PlayStation 4 e PlayStation 5; senza tuttavia svelare la data di rilascio ufficiale ma solo la finestra di lancio. Oggi, finalmente, Devolver Digital e Daniel Mullins Games ( rispettivamente editore e sviluppatore) svelano il tanto agognato giorno.

Il titolo roguelike farà il suo debutto su console Sony il prossimo 30 agosto, i preordini sono già disponibili. Il gioco in questione, per chi non lo conoscesse, si basa sulla costruzione di mazzi rouguelike mixando horror, rompicapo e dinamiche di gioco in stile escape room. Di seguito ecco una piccola panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale del titolo su PlayStation Store:

Inscryption è un’odissea basata su carte nere come l’inchiostro che fonde la costruzione di mazzi roguelike , enigmi in stile escape room e horror psicologico in un frullato sanguinolento. Ancora più oscuri sono i segreti inscritti sulle carte…In Inscryption potrai…Ottieni un mazzo di carte creatura del bosco tramite draft, chirurgia e automutilazione.Sblocca i segreti che si nascondono dietro le mura della capanna di Leshy.Parti per un’odissea inaspettata e profondamente inquietante.

Il prezzo indicato sullo store è di $ 19,99 ( con uno sconto del 10% per gli abbonati al plus); non resta che aspettare l’uscita effettiva del titolo e godersi l’esperienza di gioco anche su console di nuova generazione Sony. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che EA ha annunciato, tramite comunicato stampa, quando verrà rivelato FIFA 23? Ecco il nostro articolo dedicato.