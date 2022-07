Century Age of Ashes: uscita posticipata, al suo posto una finestra di lancio

Century: Age of Ashes doveva sbarcare ufficialmente, nelle sue versioni PlayStation 4 e PlayStation 5, oggi 19 luglio. Tuttavia però Playwing ne ha posticipato l’uscita, sostituendo la data di oggi con una generica finestra di lancio estiva in generale.

Il gioco è un free-to-play multiplayer incentrato su mirabolanti battaglie fra draghi e fu lanciato la prima volta per PC tramite Steam il 2 dicembre 2021, seguito da Xbox Series il 10 marzo 2022 e Xbox One il 12 luglio. Plawing ha lasciato una lunga dichiarazione sul ritardo, eccovela di seguito:

Per prima cosa, accetta le nostre umili scuse. Alcuni di voi potrebbero chiedersi perché questo ritardo sta avvenendo così vicino al rilascio; si prega di vedere sotto per ulteriori dettagli.Slittare un rilascio non è mai piacevole, tanto più quando sappiamo che c’è un numero enorme di giocatori che vogliono giocare su piattaforme PlayStation , e questo molto probabilmente sarà un punto di svolta nella vita di Century: Age of Ashes . Superare la certificazione su PlayStation, ciò che chiamiamo “going gold”, subito dopo la versione Xbox One e il lancio della stagione di debutto, “A Shadow Over Skeld” è una sfida difficile. Pertanto, avremo bisogno di un po’ più di tempo per assicurarci di soddisfare gli standard di qualità per le spedizioni su queste due piattaforme.Sappiamo che non condividere una data di uscita esatta può sollevare alcune preoccupazioni, ma state tranquilli, portare Century: Age of Ashes è la nostra prossima grande uscita. Il nostro team è attualmente al lavoro per eseguire il debug delle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre a rifinire la versione Xbox One rilasciata di recente. La stagione 1 è anche in fase di elaborazione per i suoi problemi di bilanciamento e la preparazione per i contenuti futuri. Questo è ora l’ultimo tratto prima che Century prenda il volo su PlayStation, il che significa che è solo questione di giorni prima che condividiamo una data di uscita con tutti voi.

Grazie per la vostra continua pazienza e supporto per Century: Age of Ashes .