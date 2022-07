Star Wars The Old Republic: dettagli dell’aggiornamento 7.1 in arrivo il 2 agosto

BioWare ha dettagliato i contenuti del prossimo aggiornamento, versione 7.1, per il titolo MMORPG Star Wars: The Old Republic. Previsto per il rilascio il 2 agosto, la versione di gioco 7.1 per Star Wars: The Old Republic presenterà nuovi contenuti, correzioni e aggiornamenti sulla qualità della vita.

L’aggiornamento fa parte dell’espansione Legacy of the Sith, che è stata rilasciata a febbraio. Originariamente previsto per il rilascio nelle festività 2021, BioWare ha dovuto posticipare Legacy of the Sith a febbraio 2022. Legacy of the Sith è la settima espansione del titolo. Oltre ai dettagli sull’aggiornamento, BioWare ha anche annunciato che il direttore creativo del gioco, Charles Boyd, lascerà il team dopo aver lavorato con la società per 16 anni ed essere stato una figura chiave nel successo dell’IP. Di seguito alcune delle caratteristiche dell’aggiornamento 7.1:

Nuovi archi di missione giornalieri per i giocatori della Repubblica e dell’Impero sul pianeta Manaan.

Una nuova avvincente operazione per squadre da 8 giocatori

Miglioramenti alle armi nel sistema Outfitter

Rivelazioni chiave su Darth Malgus e il signore dei Sith di cui ha inseguito le reliquie.

Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

“Star Wars: The Old Republic è un MMO free-to-play in cui potete vivere da protagonisti la vostra personale saga di Star Wars. Giocate nei panni di un Jedi, un Sith, un cacciatore di taglie o uno dei tanti altri ruoli iconici di Star Wars ed esplorate la galassia lontana lontana oltre 3.000 anni prima dei film classici.

Effettua scelte importanti durante il tuo viaggio e diventa l’eroe della tua personale saga di Star Wars. Il gioco include una trama interattiva con dialoghi cinematografici e doppiaggio completo per tutti i personaggi del gioco.

Star Wars The Old Republic è disponibile per PC tramite Steam e Origin. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.