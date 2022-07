Canvas QHD: ecco la nuova linea di monitor gaming

NZXT annuncia ufficialmente la messa in commercio della linea di monitor gaming Canvas QHD, costituiti da diverse dimensioni, colori e opzioni di montaggio; cosicché da riuscire a creare un’esperienza di gioco unica nel suo genere!

I monitor sono progettati per creare esperienze di gioco altamente immersive grazie ad una risoluzione 1440p, frequenza di aggiornamento 165Hz e supporto AMD Freesync Premium. La serie Canvas QHD ha la peculiarità di adattarsi perfettamente ai setup pc esistenti; senza cornice creano un’atmosfera in-game davvero particolare con una resa impeccabile edge-to-edge, supporto VESA 100×100 e stand compatto (opzionale). Ma ecco, nel dettaglio, le specifiche dei monitor:

Risoluzione 1440p, HDR 10, frequenza di aggiornamento 165Hz, tempo di risposta 1ms, supporto AMD FreeSync Premium.

Antiriflesso, per adattarsi al meglio a ogni cambio di luminosità.

Due opzioni di montaggio: stand compatto e VESA 100×100.

Ridotto affaticamento degli occhi grazie al display flicker-free a bassa emissione di luce blu.

I monitor Canvas 32QHD Curvo sono caratterizzati da una curvatura di 1500R, il 20% in più rispetto allo standard (1800R), che migliora la sensazione di immersione.

Supporto NZXT CAM: creazione di profili personalizzati per giochi e diversi momenti della giornata

I monitor sono disponibili in due colori: nero e bianco. Di seguito il listino prezzi:

Nero

Canvas 27QHD: Monitor + Stand: €449,00; solo Monitor: €409,00

Canvas 32QHD Curvo:Monitor + Stand: €549,00; solo Monitor: €499,00

Bianco

Canvas 27QHD: Monitor + Stand: €469,00; solo Monitor: €429,00

Canvas 32QHD Curvo:Monitor + Stand: €569,00; solo Monitor: €519,00

Per maggiori informazioni sui prodotti basta andare sul sito ufficiale di NZXT a questo indirizzo, dove sarà anche possibile acquistare in esclusiva i monitor. Non resta che approfittare di questi prodotti che, senza alcuna ombra di dubbio, miglioreranno di molto l’esperienza di gioco per i gamer. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Century:Age Of Ashes è stato rimandato?