Star Wars Hunters è stato posticipato al 2023

Zynga ha ritardato di nuovo l’uscita di Star Wars: Hunters, questa volta al 2023. Il gioco di combattimento nell’arena free-to-play a squadre doveva essere originariamente rilasciato per dispositivi Switch, iOS e Android nel 2021 prima di un precedente ritardo al 2022.

Annunciato a febbraio 2021, il titolo è in lavorazione presso NaturalMotion Games, uno studio di sviluppo britannico di proprietà di Zynga, che è stato acquisito dalla società madre di Rockstar Take-Two all’inizio di quest’anno. Ambientato tra Star Wars: Il Ritorno dello Jedi e Star Wars: Il Risveglio della Forza, il gioco è stato lanciato gradualmente per dispositivi mobili in paesi selezionati alla fine del 2021. Secondo NaturalMotion:

Hunters sfida i giocatori a costruire una squadra da un cast di personaggi di Star Wars unici e completamente nuovi, da audaci cacciatori di taglie agli eroi della Ribellione e agli assaltatori imperiali. I giocatori si impegnano anche in battaglie cross-play in tempo reale in grandi arene basate sulle iconiche ambientazioni di Star Wars.

Annunciando l’ultimo ritardo del gioco lunedì, lo studio ha dichiarato:

Stiamo lavorando instancabilmente per realizzare la nostra visione di Star Wars: Hunters. La nostra ambizione è quella di creare un gioco competitivo in un’arena di battaglia che intratterrà per gli anni a venire. Per assicurarci di soddisfare le elevate aspettative che ci stiamo ponendo per i fan di tutto il mondo e per noi stessi come sviluppatori, abbiamo deciso di ritardare il lancio mondiale di Star Wars: Hunters. Invitiamo tutti i giocatori a unirsi a noi su Vespaara quando Star Wars: Hunters verrà lanciato nel 2023 su Nintendo Switch , iOS e dispositivi Android.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.